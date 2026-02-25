F1 | Ecclestone sulla nuova stagione: “Attenzione alla Ferrari, spero abbia voce in capitolo”

Tra le squadre che hanno ben figurato nei test pre-stagionali, che si sono svolti nelle scorse settimane in Bahrain, figura la Ferrari. Il nuovo progetto tecnico del Cavallino, figlio delle modifiche normative, pare essere nato sotto una buona stella come dimostra il lavoro svolto finora in pista dalla SF-26.

Discutendo della squadra di Maranello, chiamata a riscattare un deludente 2025 concluso al quarto posto nel Costruttori senza aver marcato alcuna vittoria in campionato, Bernie Ecclestone si augura che la Rossa possa essere tra le protagoniste della nuova stagione che scatterà il prossimo 8 marzo con il Gran Premio d’Australia sul tracciato cittadino dell’Albert Park di Melbourne.

“Attenzione alla Ferrari! – ha dichiarato Ecclestone, intervistato da RTL/ntv e sport.de – Spero che la Ferrari abbia voce in capitolo. Sarebbe un bene per la Formula 1 se la Ferrari diventasse campione del mondo”.

Ecclestone poi, discutendo di Hamilton, alla caccia dell’ottavo titolo in carriera, ha aggiunto: “Non vuole arrendersi, non vuole smettere senza avercela fatta. Forse quest’anno ce la farà. Sarebbe una bella storia”.

