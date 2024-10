Si chiude l’era Rolex in Formula 1: ufficiale la nuova collaborazione con il gruppo LVMH

Formula 1 LVMH – Con una nota ufficiale pubblicata nel tardo pomeriggio di ieri, Liberty Media ha confermato un nuovo accordo commerciale con il gruppo LVMH, che comprende, fra gli altri, i marchi Louis Vuitton e Tag Heuer. Questa partnership sostituirà Rolex come partner ufficiale della Formula 1 e garantirà al Circus, secondo le indiscrezioni trapelate tra ieri e oggi, circa 100 milioni di euro per 10 anni. Un vero e proprio tesoretto, raddoppiato rispetto ai 50 milioni che Rolex assicurava da circa 11 anni. La collaborazione, i cui dettagli tecnici e operativi verranno ufficializzati nei prossimi mesi, partirà dal 2025.

Bernard Arnault, Presidente e CEO di LVMH

“Negli sport motoristici come nella moda, nell’orologeria o nei vini e liquori, ogni dettaglio conta sulla strada verso il successo. Sia nelle nostre officine che sui circuiti di tutto il mondo, è questa incessante ricerca di superare i confini che ispira la nostra visione, e questo è il significato che vogliamo dare a questa grande e unica partnership tra la Formula 1 e il nostro Gruppo” .

Greg Maffei, Presidente e CEO di Liberty Media

“Siamo stati entusiasti di lavorare con una delle Maison Lvmh durante il Gran Premio di Las Vegas dello scorso anno e di espandere ora il nostro rapporto con il gruppo che diventa un partner globale. L’opportunità di ampliare i nostri accordi commerciali è emblematica della visione che abbiamo per la Formula 1 mentre l’azienda continua a far crescere la sua piattaforma”

Stefano Domenicali, Presidente e CEO di Formula 1

“Il nostro sport si fonda sulla continua ricerca dell’eccellenza, un valore che si trova anche al cuore di LVMH, quindi sono lieto di annunciare che questa storica partnership avrà inizio nel 2025. Mentre la Formula 1 continua la sua crescita globale, attirando nuovi e più diversi pubblici, la forza e l’ampiezza di LVMH la rendono il partner perfetto con cui collaborare per migliorare continuamente l’esperienza dei nostri fan. Questa è una partnership fondamentale per entrambe le aziende e vorrei ringraziare Bernard e Frédéric Arnault per la loro visione e impegno nel realizzarla.”

