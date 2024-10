F1 | I pronostici di Binotto: “Verstappen vince il titolo piloti, McLaren quello costruttori”

La Formula 1 torna in Texas questo weekend con l’appuntamento di Austin, dove ancora una volta la portata principale sarà rappresentata dalla lotta iridata tra Max Verstappen e Lando Norris e tra McLaren e Red Bull. La gara di Singapore, l’ultima prima della pausa che ha tenuto lontano dalla pista il Circus per un mese, ha visto il dominio di Norris che ha ridotto il suo distacco dal rivale nonché dall’alfiere della Red Bull a 52 punti a sei gare (e tre Sprint Race) dalla conclusione della stagione.

In quello marche invece la scuderia di Woking sembra prendere sempre più il largo, come dimostrano i 41 punti di vantaggio su quello di Milton Keynes.

Mattia Binotto, dallo scorso 1 agosto a capo del progetto Audi Formula 1, interrogato sull’argomento ha espresso i propri pronostici. Per l’ingegnere italo-svizzero, ex team principal della Ferrari, sarà Verstappen a laurearsi campione del mondo per il quarto anno consecutivo mentre in quello costruttori la Red Bull cederà la corona iridata alla McLaren.

“Verstappen vincerà il titolo piloti, McLaren quello costruttori – ha dichiarato Binotto, intervistato dal Corriere della Sera – Verstappen è il più forte e lo sta dimostrando anche con una macchina meno efficace di altre”.

Binotto sul recupero prodigioso della McLaren ha detto: “Ha dimostrato che si possono cambiare i valori, ma dimostra anche che i regolamenti funzionano: dovevano migliorare lo spettacolo aumentando le squadre in lotta ed è successo. Ci sono almeno quattro team in due decimi”.