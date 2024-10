F1 | Sainz sul 2024 della Ferrari: “Abbiamo fatto un passo in avanti, ma McLaren e Red Bull superiori”

Mancano sempre meno gare, sei per l’esattezza più tre Sprint Race, alla fine dell’esperienza professionale di Carlos Sainz in Ferrari. Lo spagnolo, voluto a Maranello dall’ex team principal Mattia Binotto che lo scelse come sostituito di Sebastian Vettel nel 2021, dal prossimo anno sarà un nuovo pilota della Williams sottoscrivendo con la scuderia di Grove un contratto pluriennale.

Sainz, discutendo della stagione 2024, l’ultima da pilota Ferrari prima di cedere il sedile al sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, ha sottolineato come la SF-24 rappresenti un miglioramento rispetto alla vettura precedente ma al tempo stesso non necessario per lottare in maniera continuativa per la vittoria. Quest’anno la Rossa ha ottenuto al momento tre vittorie, la prima delle quali conquistata proprio da pilota di Madrid nell’appuntamento dell’Albert Park.

“Abbiamo fatto un passo avanti, abbiamo vinto più gare, punti e pole position, ma la Red Bull era chiaramente superiore all’inizio e ora lo è la McLaren – ha dichiarato Sainz a Marca – E la Ferrari è in svantaggio, non è mai stata la più veloce, ma noi siamo sempre lì, e con un problema possiamo vincere la gara. Vediamo se riusciamo a vincerne un’altra in questa stagione”.

Lo spagnolo, continuando a parlare della Ferrari, ha aggiunto: “Sono stati quattro anni bellissimi, essere un pilota Ferrari e correre per questa squadra, le mie prime vittorie, pole position e podi, come pilota di Maranello, non lo dimenticherò mai. Resterò un pilota Ferrari per il resto della mia vita. Ma la carriera è lunga e chissà che le nostre strade si incroceranno di nuovo”.