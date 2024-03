F1 | I dubbi di Stuck: “Non capirò mai perché la Ferrari ha lasciato andare via Sainz per Hamilton”

Le ultime due vittorie in Formula 1 della Ferrari hanno portato la firma di Carlos Sainz. Lo spagnolo, dopo il trionfo nella notte di Singapore del settembre scorso, si è ripetuto domenica scorsa andando così a interrompere nuovamente la striscia di successi consecutivi della Red Bull.

Discutendo della scelta Ferrari di non rinnovare lo spagnolo, decidendo così di puntare sul sette volte campione del mondo Lewis Hamilton al fianco di Charles Leclerc per il 2025, Hans-Joachim Stuck ha ammesso di non aver capito tale scelta da parte della scuderia del Cavallino.

“Mi chiedo ancora perché la Ferrari dovrebbe licenziare un pilota come lui – ha dichiarato Stuck, intervistato da Eurosport – Frederic Vasseur dovrebbe essere arrabbiato per aver preso quella decisione. Non capirò mai il passaggio da Sainz a Hamilton”.

Stuck parlando del futuro di Sainz sposa una via in particolare: “Costringerebbe Max ad accelerare ancora di più, cosa che può certamente fare. Sono sicuro che Max dormirebbe peggio se sapesse che Sainz diventasse il suo nuovo compagno di squadra”.