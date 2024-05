F1 | Ferrari, Clear: “La forza di Vasseur è dare fiducia necessaria alle persone”

L’aria in Ferrari è cambiata. Ne è convinto Jock Clear. L’attuale direttore della Ferrari Driver Academy, discutendo dei miglioramenti apportati in squadra da Frederic Vasseur arrivato a Maranello ad inizio 2023 per prendere il posto di Mattia Binotto, ha affermato come la venuta del francese abbia portato la squadra del Cavallino a rischiare maggiormente. Chiaramente rischi, cosiddetti calcolati, che hanno così permesso alla Rossa di accrescere fiducia nei propri mezzi per accrescere da un punto di vista tecnico e sportivo.

“Penso che sia un merito per Fred – ha dichiarato Clear, come riportato da Motorsport-total – La leadership dà alle persone la fiducia necessaria per prendere decisioni più rischiose, e onestamente questa è la forza di Fred. Se dice che è necessario lo fa sicuramente. Dà alle persone la sicurezza necessaria per dire: ‘No, possiamo provare qualcosa di diverso e, se impariamo qualcosa, è tutto ciò che possiamo fare”.

L’ingegnere inglese ha poi aggiunto: “I membri del team ora guardano l’intera faccenda dalla prospettiva che possiamo imparare molto più velocemente se ci prendiamo dei rischi. Se continuiamo tutti a pedalare, la Red Bull pedalerà alla nostra stessa velocità. La differenza è che la Red Bull non deve correre alcun rischio. Questo fattore di rischio sarà l’elemento di differenza tra le squadre che cercano di raggiungere la Red Bull e la stessa Red Bull”.