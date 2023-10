F1 | Horner vuole la doppietta Red Bull nel Mondiale piloti

Nonostante la conquista matematica di entrambi i titoli, arrivata con largo anticipo sul finale della stagione, la Red Bull vuole continuare a mantenere alto il proprio livello di competitività dando la caccia alle vittorie nelle ultime quattro gare del campionato e alla seconda piazza nel Mondiale piloti con Sergio Perez. A riferirlo è stato Chris Horner, con il team principal della scuderia anglo-austrica che è stato molto chiaro sugli obiettivi che la squadra deve perseguire in questo finale di 2023.

Quella del messicano è stata un’annata molto difficile che lo ha condizionato malgrado un avvio molto buono dove aveva conteso la leadership iridata al compagno di squadra Max Verstappen. Dopo la rimonta subita a Miami, gara nella quale l’olandese ha vinto partendo da centro gruppo, la stagione di Perez è stata caratterizzata da una serie di errori e di problematiche che lo hanno allontanato definitivamente dalla vetta. Ora Checo occupa il secondo posto nel Mondiale piloti, potendo contare su 39 punti di vantaggio su Lewis Hamilton.

“Mancano due obiettivi in questa stagione. Uno è continuare a vincere e il secondo è assicurarsi la seconda piazza nel Mondiale ed è qualcosa che come squadra non abbiamo mai fatto – ha dichiarato Horner nella press conference dei team – Non ci siamo mai riusciti con Vettel e Webber, ci siamo andati vicini l’anno scorso con Max e Checo e ora Checo è in un posizione di forza. Sarebbe un grande risultato in una stagione in cui, con il livello di dominio mostrato, abbiamo una macchina incredibile. Ha lavorato duramente con i suoi ingegneri. Ha lavorato duro dietro le quinte, per assicurarsi di essere in prima linea nelle gare rimanenti. E penso che abbiamo visto che ha avuto un buon inizio oggi e una buona gara solo una settimana fa ad Austin , speriamo che possa proseguire su quella fiducia e su quella prestazione”.

Da parte di Horner, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, non è mancata una replica alle dichiarazioni di Lewis Hamilton. L’inglese della Mercedes, intervistato da Fox Sports, ha esternato il proprio pensiero sulla crisi di Perez affermando che sia dipesa dalla mancanza di sostegno da parte della stessa Red Bull.

“È molto bello che Lewis abbia così tanta cura e attenzione per Perez quando, solo poche settimane fa, metteva in dubbio la validità del compagno di squadra di Max – ha detto Horner – In questo paddock circolano sempre delle voci, soprattutto quando c’è ben poco da scrivere. Sergio ha un ottimo rapporto con la squadra, un rapporto importante con il suo compagno di squadra. Vogliamo che termini il campionato al secondo posto”.

Horner ha poi concluso: “Siamo assolutamente concentrati sui quattro eventi rimanenti della stagione. Per noi sono come delle finali. Ma ovviamente in fabbrica gran parte dell’attenzione è rivolta al 2024, come immagino sia per la maggior parte dei team. Ma sicuramente per noi ogni singola gara ha un grande valore”.