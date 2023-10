F1 | Crisi Perez, per Hamilton è dipesa dal mancato sostegno Red Bull

Quella che sta vivendo Sergio Perez non è certamente un’annata facile. Il messicano, che aveva iniziato molto bene il Mondiale, contendendo a Max Verstappen sia la testa della classifica che le vittorie in gara, è stato successivamente travolto dalla “furia” del compagno di squadra che dopo l’appuntamento di Miami non ha praticamente avuto concorrenza. L’olandese infatti, che ad oggi ha ottenuto ben quindici vittorie in campionato di cui ben dieci consecutive (la striscia è stata interrotta a Singapore dalla Ferrari di Carlos Sainz, ndr), si è rivelato inavvicinabile per i rivali vincendo matematicamente il titolo ad inizio ottobre nella trasferta in Qatar.

Discutendo della crisi di Perez, che ha dovuto richiedere l’aiuto di un mental coach, ne ha discusso Lewis Hamilton. L’inglese della Mercedes ha ammesso come dal suo punto di vista una delle cause che ha inciso sul rendimento di Checo è stata la mancanza di supporto da parte della stessa Red Bull, che anziché sostenerlo lo ha affossato a livello mentale.

“Non ho vissuto qualcosa di simile a quello che sta vivendo Sergio Pérez , ma come pilota capisco le pressioni psicologiche e mentali – ha dichiarato Hamilton a Fox Sports – È qualcosa di molto pesante che ti cade addosso ed è molto difficile spiegarlo a parole. Penso che abbia un grande sostegno attorno a sé, si prende cura molto bene di se stesso”.

Hamilton, continuando a parlare di Perez, ha aggiunto: “Credo che la sua squadra non lo aiuti per niente , so che la Red Bull è composta da tanti persone, ma c’è qualcuno che lo colpisce psicologicamente e non lo supporta. Se sentissi cose così negative su di me ogni fine settimana sarebbe molto difficile. Quindi si trova in un ambiente molto complicato per lui, ma penso che abbia saputo affrontarlo. Ero molto emozionato per lui all’inizio della stagione, perché stava guidando molto bene. Penso anche che ad un certo punto abbia guidato il Campionato Piloti e ho pensato: ”Finalmente stiamo vedendo il meglio di Checo ‘, ma sono stati un anno e una stagione molto lunghi”.

Il sette volte iridato, completando il proprio discorso, ha detto: “Questo è uno sport molto impegnativo, ma quello che posso sottolineare di più di Sergio Pérez è che si riprende sempre, si rialza e continua a provarci. Una cosa che posso assicurare è che in Messico si metterà in mostra questo fine settimana. Anche io a Silverstone ero molto motivato, sicuramente accadrà anche a lui”.