F1 | Horner: “Senza Vettel l’Aston Martin non sarebbe dove è ora”

Chris Horner non ha dubbi. Per il team principal della red Bull l’ottimo balzo in avanti a livello prestazionale dell’Aston Martin è dovuto anche all’esperienza portata in squadra da Sebastian Vettel. Il tedesco, che è passato nella scuderia di Lawrence Stroll nel 2021 dopo aver concluso l’esperienza quinquennale in Ferrari, ha rappresentato un valore aggiunto dovendo tra l’altro fare i conti con una situazione non certo semplice nell’ultimo biennio.

Il quattro volte campione del mondo, che si è congedato dal mondo della Formula 1 appendendo il casco al chiodo al termine dello scorso campionato, è stato sostituito da Fernando Alonso che ha potuto sfruttare l’ottimo lavoro portato avanti dall’Aston Martin sulla AMR23 che porta la firma progettuale di Dan Fallows.

“Deve essere frustrante per Sebastian vedere come sta andando l’Aston Martin quest’anno – ha dichiarato Horner, intervistato da Sport Bild – Non ha avuto un momento molto facile. La verità è che senza di lui non sarebbero dove sono in questa stagione. Ha condiviso gran parte della loro esperienza, ora che non è in Formula 1, si divertirà con la sua famiglia”.