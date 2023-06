F1 | Vasseur: “Passare in Ferrari è diverso che farlo da Red Bull a Mercedes”

Hanno creato chiacchiericcio mediatico le recenti dichiarazioni di Frederic Vasseur che ha annunciato la firma di un’importante figura che entrerà a far parte della Ferrari nei prossimi anni. Il team principal francese, operativo a Maranello dallo scorso gennaio dove ha preso il posto di Mattia Binotto, ha sottolineato le difficoltà (specialmente negli spostamenti legati alla famiglia) nel dover affrontare l’avvio di una nuova esperienza professionale in Italia. Soprattutto per quel che riguarda una squadra, come la Ferrari appunto, che è una delle poche presenti in Formula 1 che non ha base nel Regno Unito.

“Non è la stessa situazione: puoi passare dalla Red Bull alla Mercedes, mantenere gli stessi orari, tenere i bambini nella stessa scuola e dal venerdì al lunedì puoi fare cambiamenti ed è tutto perfetto – ha detto Vasseur a Sky Sports F1 – Se vuoi venire in Italia, è un approccio diverso. Devi cambiare l’ambiente familiare e così via”.

Vasseur, completando la propria disamina, ha aggiunto: “Ma una volta che sei in Italia, penso che sia più difficile andarsene: il cibo è nettamente migliore e la qualità della vita è eccellente. A volte ci sono discussioni perché bisogna spostare la famiglia, dipende dalla situazione dei bambini, non è sempre facile ma appena riusciamo a portare qualcuno questi restano. Ho avuto la stessa situazione alla Sauber, è stato difficile chiedere loro di venire ma appena sono stati in Svizzera sono rimasti in Svizzera”.