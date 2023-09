F1 | Aston Martin-Stroll, Rosberg non esclude un clamoroso divorzio nel prossimo futuro

F1 Aston Martin Stroll Roberg – Intervenuto a Sky Sports, Nico Rosberg ha parlato della situazione di difficoltà che sta vivendo Lance Stroll in Aston Martin, precisando gli alti e i bassi di quest’anno potrebbero spingere il management della squadra a valutare delle alternative per il prossimo futuro.

Nonostante la presenza del padre Lawrence al vertice della squadra, da sempre grande suo estimatore, la compagine britannica ha bisogno di due piloti in grado di spingersi a vicenda per favorire lo sviluppo. Una condizione fondamentale, soprattutto per il futuro, che se non rispettata potrebbe portare l’imprenditore canadese a fare delle scelte difficili già per il 2025.

“Per l’Aston Martin è fondamentale andare a punti in modo costante con entrambi i piloti”, ha affermato il tedesco. “Non so cosa stia scucendo a Stroll, perchè parliamo di un pilota molto valido e che spesso ha dimostrato di sapere andare forte. Può stare vicino a Fernando Alonso. Quando Fernando era terzo, Lance era quinto o sesto, quindi non sono proprio sicuro di cosa gli sia successo”.

“E’ evidente che adesso sta vivendo una fase difficile della propria carriera e deve pensare a come svoltare questa situazione. Fernando ha bisogno di essere spinto e la squadra di due piloti in grado di battagliare sempre per la zona punti. Inoltre il lavoro di messa a punto è molto migliore quando ci sono due piloti al volante”.

“La dinamica dello sviluppo è completamente diversa e quindi è molto importante avere due piloti che siano molto veloci”, ha concluso.