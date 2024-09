F1 | Horner comincia a mostrare segni di cedimento: “RB20 troppo complessa”

F1 Red Bull Horner – In una lunga chiacchierata concessa alla stampa internazionale, Christian Horner è tornato a parlare dei numerosi problemi che stanno affliggendo le prestazioni della RB20, sottolineando come la vettura, ad oggi, abbia raggiunto un limite di sviluppo che la penalizza nel confronto con la McLaren. Secondo il Team Principal della Red Bull, la monoposto, giorno dopo giorno, è apparsa sempre più complessa e difficile da mettere a punto. Un aspetto che ha provocato una serie di problemi a cascata che attualmente non stanno permettendo ai piloti di ottenere i risultati che tutti si aspettavano. Una situazione complessa su cui la squadra sta lavorando, non solo per il finale di stagione, ma anche in ottica 2025, ultima annata con questi regolamenti prima del netto cambio previsto a partire dal 2026.

Horner e i problemi della Red Bull

“In alcune aree abbiamo raggiunto il limite massimo, e a volte potrebbe essere più vantaggioso avere un carico leggermente inferiore ma con un migliore equilibrio complessivo. Questo ci porterebbe benefici in termini di tempo sul giro, degrado e gestione degli pneumatici. Ciò di cui abbiamo bisogno è una vettura più semplice. Se osserviamo la McLaren, appare quasi come un’evoluzione del modello dello scorso anno ed è molto più semplice rispetto alla nostra. Probabilmente, la RB20 è diventata troppo complessa e dovremmo semplificare alcuni aspetti. Ritengo che sia necessario esaminare tutti gli elementi della vettura, poiché attualmente c’è un problema di bilanciamento che impedisce ai piloti di affrontare bene le curve. Stabilizzando il posteriore, si compromette l’anteriore, causando sottosterzo, il che a sua volta deteriora le gomme”.

