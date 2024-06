F1 | Hamilton nel giovedì di Montreal: “In Ferrari grazie al rapporto con Elkann e Vasseur”

F1 Hamilton GP Canada – Nella conferenza stampa di apertura del prossimo Gran Premio del Canada, Lewis Hamilton è stato più volte pizzicato dalla stampa sull’argomento Ferrari, rivelando come la scelta di sposare il progetto della Rossa sia dipeso principalmente dal feeling con Frederic Vasseur, con cui esiste un rapporto d’amicizia di lunga data (i due hanno lavorato insieme in ARTGP nella ex GP2), e John Elkann, attuale Presidente del Cavallino Rampante. Per quanto riguarda la Mercedes, invece, il sette volte iridato ha lodato il lavoro che la squadra sta portando avanti in fabbrica sulla W15, evidenziando come gli ultimi aggiornamenti abbiamo migliorato il comportamento della vettura nelle curve più lente, anche se la mancanza di bilanciamento – tasto dolente fin dal Bahrain – non permette a lui e George Russell di sfruttare al massimo il potenziale del pacchetto.

Hamilton tra Ferrari e Mercedes nel giovedì di Montreal

“Ho deciso di sposare questa nuova avventura in Ferrari grazie al rapporto che ho sempre avuto con Frederic Vasseur. Inoltre mi ha spinto a prendere questa decisione anche John Elkann, persona con la quale mi sento spesso. Tutto ciò mi ha spinto a scegliere la Rossa per il futuro. Per quanto riguarda la Mercedes, invece, la vettura è adesso più stabile nelle curve lente. Riusciamo ad affrontare con più facilità, anche se il bilanciamento non è ancora come vorremmo. Montreal è una pista quasi cittadina che si addice ai piloti con uno stile aggressivo. Stiamo crescendo e sono fiero di come i ragazzi stanno lavorando in fabbrica. C’è grande concentrazione e spero che nelle prossime gare riusciremo ad avvicinarci già concretamente alle posizioni di vertice della classifica. Per domani abbiamo un aggiornamento su entrambe le W15 e non vedo l’ora di vedere le sensazioni che avremo”.