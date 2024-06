Formula 1 | Perez positivo: “Mi aspetto una Red Bull forte in Canada”

F1 GP Canada Perez – Fresco di rinnovo con la Red Bull fino alla fine della stagione 2026, Sergio Perez ha mostrato un notevole ottimismo in vista del prossimo Gran Premio del Canada, nono appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Nella conferenza stampa di apertura del fine settimana di gara, il messicano ha ribadito la propria fiducia nelle potenzialità del pacchetto RB20, precisando come la vettura in questione – apparsa in difficoltà nelle ultime due prove di Imola e Monaco – avrà tempo e modo per riscattarsi nel prosieguo di questa annata, magari già a partire da Montreal, pista sulla carta sfavorevole ma che potrà offrire delle opportunità importanti grazie alle sue “complessità”.

Perez tra rinnovo, Red Bull e potenziale della RB20

“Siamo al terzo anno di stabilità regolamentare ed è normale che gli avversari abbiano compiuto un grande step in avanti. Ad ogni modo, però, sappiamo come estrarre del potenziale dalla nostra monoposto e speriamo di poterlo fare in una serie di determinati circuiti. Mi aspetto una Red Bull molto forte in Canada, ad esempio, anche se siamo consapevoli della forza dei nostri concorrenti.

Per il rinnovo ci sono sempre degli aspetti non semplici, ma adesso possiamo focalizzarci sulle prestazioni. Gli altri stanno compiendo molti passi in avanti e noi dobbiamo fare altrettanto. Personalmente sono felice di proseguire con questo team. Red Bull è una squadra che assorbe tutto e gareggiare qui dentro è una grande sfida. Ma una volta che firmi vuol dire che sei pronto a questo.

Se c’erano alternative? Si parla sempre con altri e ovviamente c’erano altre opzioni, ovvero i famosi piani A, B e C, ma personalmente volevo la Red Bull. Voglio concludere qui la carriera e dare il meglio fino all’ultimo giro”.