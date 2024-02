F1 | Hamilton-Ferrari, Verstappen: “Spero abbia successo, ma non possiamo saperlo”

Anche Max Verstappen non si è sottratto dall’esternare la propria personale opinione su quella che può essere definita, senza ombra di dubbio, la trattativa del secolo lato Formula 1: il passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari, con l’arrivo alla corte di Maranello del sette volte campione del mondo che avverrà a partire dal 2025.

L’olandese, che anche nella nuova stagione partirà ovviamente con i favori del pronostico, non si è voluto sbilanciare più di tanto sulla trattativa tra l’inglese e il Cavallino sottolineando come il reale motivo della fumata bianca lo sappiano solamente i diretti protagonisti di questa incredibile vicenda di mercato.

“Alla fine, se qualcuno vuole guidare per la Ferrari, specialmente uno come Lewis che ha già vinto così tanto, se questo è il suo sogno e obiettivo… – ha dichiarato Verstappen, citato da Formula1.com – Non conosciamo i colloqui che hanno avuto, in Mercedes, in Ferrari, cosa gli hanno promesso e che cosa accadrà”.

L’olandese ha poi aggiunto: “Non si può dare una valutazione franca sul motivo di questa decisione. Spero per loro che abbiano successo, ma non possiamo saperlo”.

Verstappen ha ammesso di non vedersi lontano dalla Red Bull: “Non voglio sembrare irrispettoso o altro perché ho molto rispetto per il marchio Ferrari, ma sono felice dove mi trovo. Mi sento a mio agio nell’ambiente in cui mi trovo, non si trova di cambiare o di altro. Nella vita vuoi sempre sperimentare qualcosa, ma in questo momento non è nella mia testa”.