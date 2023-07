F1 | Hamilton e Shakira paparazzati insieme in un nightclub di Londra

Durante questa stagione, la cantante colombiana ha fatto diverse apparizioni nel paddock di Formula 1: prima nel GP di Miami quando è stata fotografata in compagnia di Lewis Hamilton su una barca con altri amici e poi a cena in un ristorante di lusso. Cena che si è poi ripetuta in quel di Barcellona, dopo il Gran Premio di Spagna. Durante il weekend di Silverstone, Shakira è stata vista nel box della Haas ma in tarda serata ha raggiunto il sette volte Campione del mondo, in un nightclub di Londra.

Una fonte, ha dichiarato che tra i due c’era un’intesa amichevole: “Sembrava che Shakira si stesse divertendo mentre ballava vicino al tavolo dove era seduta con Lewis. Lei è tornata a casa alle 3.30 del mattino con una macchina guidata da un autista che l’ha riportata all’Hotel Café Royal. Lewis invece è rimasto fuori a ballare fino alle 6 del mattino per poi ritirarsi all’hotel The Rosewood”.

Tuttavia, ci sono opinioni contrastati nella stampa inglese: c’è chi ritiene che i due siano nelle prime fasi della conoscenza come il People, chi invece come il Daily Mail parla solo di un’amicizia.