F1 | Tsunoda al posto di Perez? La risposta di Marko

Si sa che durante l’estate impazza il mercato piloti. Nel mirino ora c’è Sergio Perez, il quale potrebbe non rinnovare il contratto con la Red Bull. La differenza con il compagno di squadra, Max Verstappen è netta e per quanto il messicano abbia ammesso di non essere particolarmente influenzato dalle voci di paddock, in Red Bull c’è un certo Helmut Marko che ama spostare le pedine. L’ultima mossa è stata quella di licenziare in tronco Nyck de Vries…la prossima quale sarà?

I nomi dei potenziali sostituti di Sergio Perez stanno aumentando. Dopo aver lodato le prestazioni di Lando Norris, definito da Marko come “il più forte dei giovani piloti”, secondo alcuni anche Charles Leclerc potrebbe approdare a Milton Keynes, insoddisfatto dalla mancanza di competitività della Ferrari.

Non va dimenticato però il fatto che Daniel Ricciardo è stato dato in prestito all’AlphaTauri. Max Verstappen si è congratulato con l’ australiano per l’ottimo lavoro svolto al simulatore:

“In McLaren ha fatto fatica ma io ritengo che il talento non scompare. Abbiamo subito notato quanto Daniel si senta a suo agio con noi. A volte gli chiedo se può provare un certo aspetto del setup per me che trovo promettente. L’opinione di Daniel è importante per me”.

In queste settimane però, è spuntato un altro nome come potenziale sostituto di Perez: Yuki Tsunoda.

Marko sostiene che l’espulsione di Nyck de Vries dall’Alpha Tauri è l’occasione perfetta per valutare il giapponese in un testa a testa con Ricciardo.

“Daniel sarà ora il punto di riferimento per il nostro junior Yuki Tsunoda. Yuki è sottovalutato da molte persone. L’Alpha Tauri non è l’auto più facile da guidare, ma lui ha dimostrato che è possibile ottenere buoni risultati”.