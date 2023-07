F1 | Vettel presente al Goodwood Festival of Speed: “Non vedo l’ora di tornare al volante”

Il quattro volte campione del mondo, Sebastian Vettel, è pronto a tornare al volante in occasione del Goodwood Festival of Speed. Il tedesco gareggerà con un occhio all’ambiente, infatti utilizzerà carburanti sostenibili. Le due vetture schierate per Vettel fanno parte del suo garage privato: la Williams FW14B con la quale Nigel Mansell vinse il titolo nel 1992 e la McLaren MP4/8 del 1993, guidata da Ayrton Senna.

“È fantastico tornare a Goodwood dopo tutti questi anni -ha dichiarato Vettel- non vedo l’ora di mettermi al volante di alcune delle mie auto più memorabili che nel fine settimana gireranno con carburante sostenibile. Sono un pilota appassionato e per me è importante continuare a divertirmi alla guida di auto iconiche oggi e in futuro ma farlo in modo responsabile”.

L’evento si disputerà da oggi fino al 16 luglio.