F1 | Hamilton: “Devo questo ad un incredibile gruppo di persone”

Lewis Hamilton ha conquistato la sua pole numero 90 in carriera. Il sei volte campione del mondo è stato autore del miglior tempo in 1:13.477. Lo aveva detto durante la conferenza stampa, “la W11 è la macchina migliore costruita finora da Mercedes” e l’inizio della stagione, ne è la conferma.

“Non me ne rendo ancora conto, devo pizzicarmi, è davvero qualcosa che mi lascia attonito perché lo devo ad un incredibile gruppo di persone, senza le quali non avrei avuto neanche la possibilità di fare tutto questo, quindi un grazie enorme a tutte le persone che sono a casa e ai ragazzi che sono qui che hanno fatto un lavoro fantastico. Valtteri non mi rende la vita facile perché per batterlo, ci vuole la perfezione assoluta sul giro secco. Fare una qualifica come questa è una delle cose che mi piace di più di questo lavoro. C’è una connessione particolare con questa macchina. Qui c’è molta strada fino alla prima curva, dovremo lavorare molto stasera per analizzare, dovrò fare una buona partenza perché sarà una gara lunga, dovremo vedere come sarà il meteo perché è imprevedibile qui ma terrò la testa bassa cercando di concentrarmi per portare una doppietta al team”.