F1 | Hamilton, che bordata a Verstappen!

Dal 2021, la rivalità tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, è diventata sempre più accesa. Per quanto i due campioni del mondo si possano rispettare, non mancano le occasioni per lanciarsi delle frecciate. Dopo il Gran Premio del Belgio, vinto da Max Verstappen, intervistato dai media, il pilota della Mercedes ha fatto una dichiarazione piccata. Cosa accadrebbe se entrambi fossero alla Red Bull?

“Se avessi io la macchina di Perez, di certo Max non avrebbe tutto facile come sta accadendo ora”, ha ammesso Sir Lewis Hamilton.

Parlando del campionato, il sette volte campione del mondo, non ha potuto non riconoscere il dominio della scuderia di Milton Keynes:

“Ovviamente vorrei avere una macchina come la loro ma al momento, loro sono avanti di quasi un secondo rispetto agli altri e non c’è niente che io possa fare”.

