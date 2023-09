F1 | Haas, weekend in salita per Magnussen e Hulkenberg

Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg sembrano ormai essere rassegnati per le sorti del loro weekend. La pista di Suzuka sembra essere completamente opposta ai bisogni della VF-23, che poco si adatta alle lunghe e veloci curve del circuito giapponese. I tempi lo dimostrano: Kevin Magnussen si ferma sotto la quindicesima posizione in entrambe le sessioni di libere. Il danese è di poche parole al termine della prima giornata in pista: non si smette di lottare, ma risalire dalla diciassettesima posizione potrebbe essere davvero difficile.

“Non è la pista più adatta a noi. Tutte queste curve, con rettilinei in entrata e in uscita, non si adattano molto alla nostra vettura. Sarà un weekend difficile, ma come dico sempre, faremo del nostro meglio”.

Leggermente meglio Nico Hulkenberg, tredicesimo nelle FP2: seppur più vicino alla top 10, anche il tedesco resta con i piedi per terra.

“E’ stato un buon venerdì, seppur abbastanza complesso. Questa pista è molto veloce, con curve molto lunghe, per niente adatte alla nostra vettura. Anzi, direi che si sposa benissimo con i punti deboli della macchina. Lavoreremo comunque al massimo stanotte e vedremo che accadrà domani”.