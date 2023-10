F1 | Mercedes, l’analisi del nuovo fondo ad Austin [VIDEO]

F1 Mercedes nuovo fondo Austin – Durante la diretta della prima e unica sessione di prove libere valide per il Gran Premio degli Stati Uniti, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, Matteo Bobbi ha analizzato il nuovo fondo presentato dalla Mercedes ad Austin, precisando come la scuderia inglese abbia scelto di anticipare l’arrivo di questa nuova componente non solo per difendersi dagli attacchi di Ferrari e soprattutto McLaren, ma anche per cominciare a acquisire dati in vista dello sviluppo per la monoposto 2024.

Una scelta che, cronometro alla mano, sembra aver premiato la scuderia capitanata da Toto Wolff, dato che Lewis Hamilton e George Russell si sono rivelati parecchio competitivi nel venerdì di attività al Circuit of the Americas. Hamilton, ricordiamo, ha chiuso le qualifiche al terzo posto, mentre Russell scatterà dalla quinta posizione. Appuntamento a stasera per la qualifica Shoot-Out, la quale stabilirà l’ordine di partenza della Sprint in programma alla mezzanotte di quest’oggi.