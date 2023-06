F1 | Williams, settima posizione per Albon: “Ottima ricompensa per il team!”

E’ stata la gara della vita per Alex Albon! Il thailandese conclude il Gran Premio del Canada in settima posizione, con un sorpasso in volata verso la bandiera a scacchi ai danni della Alpine di Esteban Ocon. Un weekend perfetto per Albon, che conquista quindi il suo miglior piazzamento della sua seconda vita in Formula 1 e anche il premio di pilota di giornata. Punti che rappresentano una vittoria per lui e la Williams, a suggellare un weekend già memorabile grazie alla strategia in qualifica, che ha assicurato al thailandese l’ingresso in Q3. Il team di Grove continua a crescere, grazie anche a questo ragazzo che continua a lottare ad ogni gara, prendendosi le rivincite sulla sua prima vita in Formula 1.

“Che weekend grandioso, devo decisamente ringraziare il team per gli aggiornamenti alla vettura, penso che dimostrino la bontà del nostro lavoro, e in più questa pista ben si adattava al nostro pacchetto – ha esordito Albon – i ragazzi in fabbrica hanno lavorato tremendamente per preparare tutti i componenti. Inoltre abbiamo una nuova PU, per cui abbiamo dato tutto in questo weekend. Già la qualifica era andata benissimo, e poi che gara! Conquistare questi punti e il nono posto nella classifica piloti è molto bello, è il modo giusto per ringraziare e ricompensare la squadra per questo duro lavoro”.

Termina con un ritiro, invece, la gara di Logan Sargeant. L’americano era partito bene, ma dopo poche tornate è costretto a parcheggiare la sua Williams a bordo pista.

“La partenza è stata ottima, la nostra vettura aveva il potenziale per lottare. C’era l’AlphaTauri davanti a me e ho cercato di mettere pressione, mi sentivo veloce. Sfortunatamente, la squadra mi ha comunicato di fermare la vettura a causa di alcuni problemi che hanno messo fine alla mia gara. Ho imparato molto durante il weekend ,sopratutto sulle full wet, sul bagnato, e sulle intermedie su pista quasi asciutta. Onestamente, credo fossimo abbastanza veloci sull’asciutto. Non è andata oggi, ma spero di riscattarmi in Austria”.