Formula 1 | Alpine, più domande che risposte nel venerdì di Singapore

Formula 1 GP Singapore Alpine – Più domande che risposte per la Alpine nel venerdì di libere valide per il Gran Premio di Singapore, 16° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Nonostante diversi aggiornamenti montati in vettura, Pierre Gasly ed Esteban Ocon non sono riusciti a massimizzare le performance della A523, aspetto che dovrà spingere i tecnici a trovare il “bandolo della matassa” in vista delle sessioni di domani. Ocon, ricordiamo, ha chiuso le libere di oggi con il 13° tempo, mentre Gasly non ha fatto meglio del 18° crono.

“E’ bello tornare a guidare sulle strade di Singapore, un pista davvero esaltante per i piloti”, ha dichiarato Ocon. “E’ stato un venerdì decente, anche se con molto caldo e tanto lavoro da svolgere. Innanzitutto ho trovato interessate il nuovo layout e i diversi aggiornamenti montati sulla vettura. A questo punto direi che c’è parecchio a fare per trovare i bandolo della matassa in vista di domani e soprattutto domenica. Servono diversi miglioramenti per estrarre il massimo del potenziale dalla vettura. Speriamo di chiudere nel miglior modo possibile la qualifica”.

Qui invece le impressioni di Gasly: “Correre in questo luogo speciale è sempre entusiasmante. Il caldo e l’umidità sono intensi, aspetto che amplifica la sfida. La giornata in generale è stata impegnativa e nel corso delle sessioni abbiamo dovuto affrontare diversi elementi. Qui abbiamo dei piccoli aggiornamenti, ma alla fine era importante convalidarli dal punto di vista aerodinamico. Sul piano della performance c’è parecchio da fare. Infine, il nuovo layout è molto buono e sarà interessante capire come andrà la gara. Speriamo di avere maggiori opportunità di sorpasso”.