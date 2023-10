Formula 1 | Ferrari, i rimpianti di Vasseur per le scelte sbagliate ad Austin

C’è molta delusione in casa Ferrari per il risultato del Gran Premio ad Austin. Leclerc, partito dalla pole position, è scattato malissimo dai blocchi, e insieme al team ha optato per una sola sosta, cosa molto complicata in un tracciato come il COTA. Il monegasco quindi è retrocesso fino alla sesta posizione, non riuscendo mai ad essere realmente in lotta nemmeno per il podio. E’ andata invece abbastanza bene a Sainz, il quale ha scelto giustamente le due soste, così come tutti gli altri, e per poco non ha ingaggiato Norris per il podio. Frederic Vasseur, team principal della Ferrari non è chiaramente soddisfatto di quanto accaduto, e ha commentato così la gara dei suoi subito dopo la bandiera a scacchi.

“Ovviamente ho dei rimpianti – ha dichiarato Vasseur a Sky. Quando parti dalla pole position, non puoi essere contento di un quarto e sesto posto, ma ce lo aspettavamo nel box perché per quanto riguarda Carlos tutto è andato piuttosto bene, concludendo a circa quattro secondi da Norris, quindi crediamo di aver gestito tutto positivamente. Con Charles invece no, abbiamo seguito la direzione di una sola sosta e chiaramente non è stata la scelta giusta, perché la sua gara è stata compromessa per via della strategia. Non è stata una decisione presa all’improvviso, ne abbiamo discusso anche con lui ed era una delle opzioni, ma probabilmente non avevamo dati a sufficienza, perché gli altri sono andati tutti con convinzione sulle due soste, quindi bisogna migliorare sotto questo punto di vista”.

Quando abbiamo preso questa decisione, sia il team che Charles l’hanno eseguita piuttosto bene, ha fatto passare Carlos alla fine per non perdere tempo, ma non possiamo essere contenti di questo, dobbiamo avere un quadro più chiaro prima della gara e qui abbiamo fallito. Dovevamo avere una strategia chiara per Charles, eravamo indecisi e non è stata presa la giusta decisione. Ci sono state difficoltà ieri nella Sprint, è vero, ma lui era fiducioso e credeva di poter fare meglio. Dopotutto, ha gestito bene gli pneumatici, ma la scelta non era quella ideale”.