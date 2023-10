F1 | GP USA, Norris porta in prima fila la McLaren nelle qualifiche di Austin

E meno male che la pista di Austin non era una pista favorevole alla McLaren. Lando Norris ha infatti fallito il pronostico esternato giovedì nella press conference dei piloti. La monoposto di Woking ha ben figurato con l’inglese, mentre il compagno di squadra Oscar Piastri non è andato oltre il decimo tempo, conquistando la prima fila dello schieramento condividendola con la Ferrari del poleman Charles Leclerc.

Il divario tra Norris e la SF-23 numero 16 è stato inferiore al decimo e mezzo, un gap che lascia ipotizzare una McLaren in lotta per un grande piazzamento nella corsa che si disputerà domenica.

“Sono contento, è stata una buona giornata. Non ci aspettavamo un risultato del genere – ha dichiarato Norris al termine delle qualifiche – Non ho commesso tanti errori come la scorsa settimana, ma forse avevamo qualcosina per fare anche la pole. Un peccato, una buona opportunità mancata ma sono comunque soddisfatto”.

Norris, focalizzandosi sulla gara e in particolar modo sulla partenza, ha detto: “Ogni anno è una storia differente, non si può mai sapere cosa può accadere e c’è sempre confusione. Normalmente Charles parte bene, dunque sarà difficile sorprenderlo. Però siamo quasi nella miglior posizione possibile per domenica”.