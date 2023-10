F1 | GP USA, Hamilton promuove il lavoro Mercedes

Terzo tempo per Lewis Hamilton nelle qualifiche del Gran Premi degli Stati Uniti. L’inglese della Mercedes si è mostrato competitivo fin dall’inizio del weekend di Austin, ottenendo con un’ottima prestazione la seconda fila. Il sette volte campione del mondo, preceduto solamente dalla Ferrari del poleman Charles Leclerc e dalla McLaren di Lando Norris, si candida ad essere uno dei protagonisti nella gara che scatterà domenica alle 21.

La W14 ha finora dato buone risposte, soprattutto quel che che riguarda l’utilizzo del nuovo fondo: ultimo grande sviluppo della squadra della Stella in questa stagione.

“Questo circuito è incredibile, uno dei preferiti per tutti i piloti. Sicuramente per me è lì con Silverstone – ha dichiarato Hamilton al termine delle qualifiche – Mi piace tantissimo questo tracciato. Credo sia complicato per i numerosi dossi presenti, ogni settore è molto impegnativo. Devo ringraziare tutti coloro che lavorano in fabbrica, hanno spinto per migliorare la nostra macchina”.

Hamilton, concludendo, ha poi aggiunto: “Abbiamo fatto un bel passo in avanti avvicinandoci ai nostri avversari. Purtroppo sono un pochino davanti, ma domani ci riproveremo. Se possiamo lottare per vincere con questi aggiornamenti? Io darò sempre il massimo”.