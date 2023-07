F1 | GP Ungheria: Alfa Romeo chiude il venerdì in Top 10

Alfa Romeo – Venerdì positivo per il team Alfa Romeo che ha chiuso la prima giornata di prove libere con entrambi i piloti nei primi dieci posti della classifica. Valtteri Bottas ha ottenuto il sesto tempo nelle FP1 e il settimo nelle FP2. Buona prestazione anche di Guanyu Zhou, ottavo nelle prime libere e nono nella seconda sessione.

Dichiarazioni Valtteri Bottas, GP Ungheria Prove Libere

“Abbiamo avuto un discreto run durante la seconda sessione di prove, contrariamente alla prima, quando abbiamo potuto fare solo una manciata di giri a causa di due bandiere rosse. Le gomme medie sembrano funzionare bene sulla nostra vettura, la stabilità sembrava buona ed è particolarmente necessaria su questa pista. Nel complesso, è giusto dire che è stata una giornata positiva, naturalmente, come sempre, la Q3 sarà il nostro obiettivo principale, poiché sembra che questo layout della pista si adatti meglio alla nostra vettura. C’è ancora del lavoro da fare e ci aspetta una sessione importante. Le qualifiche saranno molto interessanti, con le nuove regole compound, e non vedo l’ora”

Dichiarazioni Guanyu Zhou, GP Ungheria Prove Libere

“Sono stato abbastanza contento della macchina, nonostante abbiamo avuto solo la seconda sessione di prove libere per ottenere il massimo dalla macchina. Finora, tutto sembra andare nella giusta direzione ma è ovviamente difficile prevedere cosa accadrà in qualifica. Guardando i risultati, sembriamo essere in una posizione più forte rispetto a Silverstone; sarà ovviamente interessante vedere come si comporterà la nostra vettura con le gomme dure in Q1: nessuno ha ancora questa risposta. Essere tutti sulla stessa mescola domani sarà impegnativo e faremo in modo di ottimizzare ulteriormente le nostre prestazioni durante la terza e ultima sessione di prove libere del mattino per estrarre appieno il nostro potenziale in qualifica”.