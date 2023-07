Formula 1 | Mercedes, un venerdì concentrato sul risparmio gomme

Venerdì anomalo quello della Mercedes in Ungheria. La squadra di Brackley si è piazzata al sedicesimo e all’ultimo posto nella classifica dei tempi con Hamilton e Russell, facendo però un lavoro totalmente diverso rispetto alla concorrenza. Con il format sperimentale dell’ATA, ossia l’Alternative Tyre Allocation, che dà a ogni pilota due treni di gomme in meno e l’obbligo di utilizzo delle hard in Q1, medie in Q2 e soft in Q3, gli anglo/tedeschi si sono concentrati maggiormente sui long run con la mescola gialla, preceduti da qualche giro a basso carico di carburante sempre con lo stesso compound, ed ecco spiegato il motivo dei tempi alti.

ANALISI PROVE LIBERE

“E’ stato impossibile sfruttare appieno la prima sessione a causa della bandiera rossa e dell’arrivo della pioggia – ha detto Andrew Shovlin, capo ingegnere di pista della Mercedes. Nella seconda invece abbiamo portato un treno di gomme leggermente usato, lavorando un po’ con poco carburante, ma ci siamo concentrati maggiormente sui long run. La maggior parte delle altre squadre ha utilizzato un altro set di pneumatici, noi invece no, questo è il motivo principale per il quale non siamo più in alto in classifica. Il vantaggio arriverà nell’apprendimento delle qualifiche, e nelle PL3 avremo due nuovi set di pneumatici. C’è tanto lavoro da fare per quanto concerne il bilanciamento della vettura sia sul giro secco che nel passo gara, un qualcosa di molto utile visti i distacchi risicati. Avremo anche la sfida delle mescole diverse nelle tre Q, quindi i giri di lancio dovranno essere attenzionati più del solito”.