F1 | GP Toscana Ferrari 1000, gli orari su Sky Sport F1 HD

La Formula 1 resta in Italia: da giovedì 10 a domenica 13 settembre al Mugello sarà di scena la nona tappa del Mondiale 2020 di Formula 1 con il primo Gran Premio della Toscana. Domenica appuntamento live dalle 15.10 con la gara su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, anche in chiaro su TV8 e in streaming su NOW TV. In pista nel fine settimana anche F2 e F3.

Sky è pronta a raccontare tutta l’atmosfera dei quattro giorni sul circuito italiano, secondo dei tre appuntamenti nazionali del Mondiale (dopo Monza e in attesa della tappa di Imola, il 1° novembre) con una copertura live dedicata: in programma one to one con i piloti, tra cui “La formula di Vale”, il collegamento di domani alle 18 con Valentino Rossi su Sky Sport F1, Sky Sport MotoGP e Sky Sport 24 nello studio di Federica Masolin direttamente da Misano, dove questo fine settimana si correrà il GP di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP.

Insieme a Guido Meda, il 9 volte campione del mondo delle due ruote interagirà con i piloti di Formula 1 impegnati sul circuito toscano. E in occasione della gara numero 1000 della Ferrari, su Sky Sport F1 anche uno speciale con Sebastian Vettel, mentre lo studio di domenica con Federica Masolin e Davide Valsecchi per l’occasione sarà live dal Museo Ferrari di Maranello. Speciali, approfondimenti e tanto altro porteranno gli appassionati nel vivo di uno dei weekend più attesi dell’anno.

Tutta la programmazione del weekend su Sky Sport F1 (canale 207)

Dalle prove libere alle gare, le telecronache di F1 saranno di Carlo Vanzini, Marc Gené e Roberto Chinchero, mentre al commento di F2 e F3 ci saranno Lucio Rizzica e Marcello Puglisi. Live dalle 17.45 di domani, aprirà il weekend di gara il Paddock Live Pit Walk con Federica Masolin, Davide Valsecchi, Carlo Vanzini e Roberto Chinchero.

Alle 19.30 (in differita), la sintesi della conferenza stampa piloti. Dopo le prove libere di venerdì, sabato 12 settembre alle 15 toccherà alle qualifiche, mentre domenica la gara sarà alle 15.10. Domenica 13 settembre, alle 19, Fabio Tavelli condurrà “Race Anatomy”, l’approfondimento di riepilogo dei temi della giornata di gara.

Il weekend del Mugello su Sky

Giovedì 10 settembre

Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

Ore 18: La Formula di Vale

Ore 19.30: sintesi conferenza stampa Piloti (differita)

Venerdì 11 settembre

Ore 9.30: prove libere F3

Ore 10.45: Paddock Live

Ore 11.00: prove libere 1 F1

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 12.55: prove libere F2

Ore 14.00: qualifiche F3

Ore 14.45: Paddock Live

Ore 15.00: prove libere 2 F1

Ore 16.30: Paddock Live

Ore 17.00: qualifiche F2

Ore 17.50: prove libere Porsche Super Cup

Ore 18.45: conferenza stampa Team Principal (differita)

Ore 19.30: Paddock Live Show

Ore 20.00: Speciale intervista Charles Leclerc

Sabato 12 settembre

Ore 10.20: gara 1 F3

Ore 11.45: Paddock Live

Ore 12.00: prove libere 3 F1

Ore 13.00: Paddock Live

Ore 13.40: qualifiche Porsche Super Cup

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15.00: qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live

Ore 16.45: gara F2

Ore 19.30: Paddock Live Show

Ore 20.00: Speciale intervista Lewis Hamilton

Domenica 13 settembre

Ore 9.40: gara 2 F3

Ore 11.05: sprint race F2

Ore 12.20: gara Porsche Super Cup

Ore 13.30: Paddock Live gara

Ore 15.10: gara

Ore 17.10: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live #SkyMotori

Ore 19.00: Race Anatomy