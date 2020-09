Formula 1 | Sainz sul Mugello: “Vogliamo confermarci dopo Monza”

Voglia di rivalsa per Carlos Sainz in vista del prossimo Gran Premio della Toscana Ferrari 1000, nono appuntamento di questo mondiale 2020 di Formula 1. Lo spagnolo della McLaren, dopo il secondo posto conquistato a Monza alle spalle di Pierre Gasly, intende confermarsi al vertice della classifica, con l’obiettivo di conquistare punti importanti per se e per la squadra.

“Con Monza abbiamo cominciato questa doppietta italiana nel miglior modo possibile”, ha dichiarato Carlos Sainz. “Ho ancora una brutta sensazione dopo non aver conquistato la vittoria nello scorso fine settimana, anche se ovviamente sono molto contento della performance”.

“Il nostro ritmo è stato il più veloce alle spalle della Mercedes e dopo la battuta d’arresto causata dalla bandiera rossa siamo riusciti a rimetterci in lista per la vittoria”, ha proseguito. “Ho spinto con tutto quello che avevo, cuore compreso, ma alla fine non sono riuscito a superare Gasly. E’ stato svolto un buon lavoro e sono soddisfatto della squadra”.

Sul Mugello ha aggiunto: “Passiamo al Mugello, dove spero riusciremo a portare un buon slancio. Vogliamo un altro fine settimana concreto. E’ una pista completamente nuova per me e le vetture non hanno mai corso qui, il che rende il tutto abbastanza entusiasmante. Ottenere dati, feeling e impressioni sarà fondamentale per il fine settimana che si aprirà venerdì”.