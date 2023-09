F1 | GP Singapore, Glock: il successo di Sainz non ribalta le gerarchie Ferrari

La vittoria di Carlos Sainz, ottenuta domenica scorsa a Singapore, dove lo spagnolo ha interrotto il digiuno di successi della Ferrari che durava da un anno e che ha messo la parola fine alla lunga striscia di trionfi consecutivi della Red Bull, non andrà a ribaltare le gerarchie all’interno della Ferrari. Ne è convinto Timo Glock, con l’ex pilota di Formula 1 che ha sottolineato come sia Sainz che Leclerc continueranno ad essere posti sullo stesso livello dalla squadra del Cavallino.

Il trionfo di Sainz a Marina Bay, dove lo spagnolo arrivava dopo l’ottimo weekend di Monza, è stato un capolavoro di strategia che ha permesso allo spagnolo di tenere a tiro DRS la McLaren di Lando Norris per fare difendere l’inglese dagli attacchi delle Mercedes dei connazionali George Russell e Lewis Hamilton. Una tattica che ha pagato, con Sainz che ha conservato la prima posizione ottenendo così la sua seconda vittoria in carriera.

“Questo non significa che ora abbia preso il posto di Charles Leclerc – ha detto Glock a Sky Germany – In Ferrari non esiste un numero 1 chiaro. Secondo me, entrambi i piloti sono alla pari”.