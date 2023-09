F1 | Stampa tedesca, a Suzuka sarà annunciato il rinnovo di Tsunoda con AlphaTauri

Nell’appuntamento di casa per Yuki Tsunoda, ovvero il Gran Premio del Giappone che si disputerà in questo weekend sul tracciato di Suzuka, verrà annunciato il rinnovo tra l’alfiere dell’AlphaTauri e il team faentino. A riferirlo è stata la testata tedesca Auto Motor und Sport, sottolineando che accanto al giapponese nel 2024 dovrebbe esserci ancora Daniel Ricciardo alle prese con la riabilitazione in seguito alla frattura del polso sinistro rimediata a fine agosto a Zandvoort.

Un infortunio che sta costringendo ai box l’australiano, rientrato in Formula 1 come pilota ufficiale con la scuderia emiliana nella quale ha preso il posto di Nyck de Vries, è stato momentaneamente sostituito dal neozelandese Liam Lawson protagonista di buone prestazioni che a Singapore lo hanno portato a conquistare i primi punti iridati in carriera.

Nonostante l’ottimo impatto avuto alla guida dell’AT04 Lawson, come riportato sempre da Auto Motor und Sport, dovrebbe tornare in panchina ricedendo la titolarità del volante AlphaTauri a Ricciardo.