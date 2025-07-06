Formula 1News F1

F1 GP Silverstone | Bobbi: “Verstappen ha estratto tutto dalla sua Red Bull” [VIDEO]

Il commento del talent Sky dopo la pole a Silverstone: “Solo Max ha spremuto tutto dalla vettura. Ferrari e McLaren potevano fare di più”

di Roberto Valenti6 Luglio, 2025
F1 GP Silverstone | Bobbi: “Verstappen ha estratto tutto dalla sua Red Bull” [VIDEO]

F1 GP Silverstone – Dopo il giro che gli è valso la pole position sul circuito di Silverstone, Max Verstappen ha raccolto anche i complimenti di Matteo Bobbi. Il commentatore di Sky Sport F1 ha elogiato la prestazione dell’olandese, capace – a suo dire – di estrarre tutto il potenziale dalla Red Bull, in una giornata in cui il livello delle vetture era molto vicino. “McLaren, Red Bull e Ferrari avevano una macchina simile per giocarsi la pole”, ha spiegato Bobbi al termine delle qualifiche.

“Ma tutti gli altri hanno commesso piccole imprecisioni. L’unico che ha portato la sua vettura al limite, senza sbagliare nulla, è stato Verstappen. È nato più bravo degli altri”. Una dichiarazione netta, che sottolinea l’ennesima prestazione di forza da parte del quattro volte campione del mondo, in una sessione caratterizzata da distacchi ridotti e competitività diffusa.

Il GP di Gran Bretagna si preannuncia serrato, con le McLaren subito dietro e la Ferrari chiamata a riscattare una qualifica sotto le attese. La gara è in programma oggi alle ore 16, trasmessa in diretta su Sky Sport F1 e disponibile in streaming su NOW.


Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in News F1

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Ultime news F1

Altre notizie in primo piano

GP Singapore

Venerdi 3 ottobre

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)11:30 -12:30
Libere 2 (Sky Sport F1 HD)15:00 - 16:00

Sabato 4 ottobre

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)11:30 - 12:30
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)15:00 -16:00

Domenica 5 ottobre

Gara (Sky Sport F1 HD)14:00
4.94 Km | 62 giri

Foto F1

https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP AZERBAIJAN/DOMENICA/mini/f1 gp baku domenica 87https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP AZERBAIJAN/DOMENICA/mini/f1 gp baku domenica 287https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP AZERBAIJAN/DOMENICA/mini/f1 gp baku domenica 259https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP AZERBAIJAN/DOMENICA/mini/f1 gp baku domenica 212https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP AZERBAIJAN/DOMENICA/mini/f1 gp baku domenica 416https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP AZERBAIJAN/DOMENICA/mini/f1 gp baku domenica 56https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP AZERBAIJAN/DOMENICA/mini/f1 gp baku domenica 199https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP AZERBAIJAN/DOMENICA/mini/f1 gp baku domenica 440https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP AZERBAIJAN/DOMENICA/mini/f1 gp baku domenica 396