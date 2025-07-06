F1 GP Silverstone | Bobbi: “Verstappen ha estratto tutto dalla sua Red Bull” [VIDEO]

F1 GP Silverstone – Dopo il giro che gli è valso la pole position sul circuito di Silverstone, Max Verstappen ha raccolto anche i complimenti di Matteo Bobbi. Il commentatore di Sky Sport F1 ha elogiato la prestazione dell’olandese, capace – a suo dire – di estrarre tutto il potenziale dalla Red Bull, in una giornata in cui il livello delle vetture era molto vicino. “McLaren, Red Bull e Ferrari avevano una macchina simile per giocarsi la pole”, ha spiegato Bobbi al termine delle qualifiche.

“Ma tutti gli altri hanno commesso piccole imprecisioni. L’unico che ha portato la sua vettura al limite, senza sbagliare nulla, è stato Verstappen. È nato più bravo degli altri”. Una dichiarazione netta, che sottolinea l’ennesima prestazione di forza da parte del quattro volte campione del mondo, in una sessione caratterizzata da distacchi ridotti e competitività diffusa.

Il GP di Gran Bretagna si preannuncia serrato, con le McLaren subito dietro e la Ferrari chiamata a riscattare una qualifica sotto le attese. La gara è in programma oggi alle ore 16, trasmessa in diretta su Sky Sport F1 e disponibile in streaming su NOW.



