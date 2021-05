F1 | GP Monaco, gli orari su Sky Sport F1 HD

Il GP di Monaco torna dopo l’assenza della scorsa stagione legata alla pandemia. E’ la quinta tappa del Mondiale 2021: il programma e quello che c’è da sapere sul circuito. Tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207). Il Mondiale di Formula 1 pronto a scendere in pista per il quinto appuntamento della stagione.

Dopo un anno senza Montecarlo a causa della pandemia, torna il GP che si corre lungo le strade del Principato: in tv la diretta è su Sky Sport F1 e Sky Sport uno, mentre sul web vi racconteremo tutto attraverso il Live Blog e #SkyMotori. Torna dunque la gara sul tracciato cittadino più famoso al mondo e che in realtà ha già “riaperto i battenti” con il GP storico e la Formula E.

La Formula 1, ricordiamo, arriva a Monaco forte di una bella sfida tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, anche se quest’ultimo, grazie al gran lavoro della Mercedes in termini di sviluppo, stia pian piano aprendo un bel gap nei confronti del rivale olandese. L’alfiere della Red Bull, considerando le caratteristiche “amiche” del circuito del Principato, dovrà per forza di cose reagire alle performance di Portimao e Barcellona, così da guadagnare punti importanti per il proseguo della stagione.

Il programma e gli orari del GP di Moanco su Sky Sport F1.

Giovedì 20 maggio

Libere 1 dalle 11:30 alle 12:30,

Libere 2 dalle 15:00 alle 16:00

Sabato 22 maggio

Libere 3 dalle 12:00 alle 13:00

Qualifiche dalle 15:00 alle 16:00

Domenica 23 maggio

Gran Premio dalle 15:00