F1 | GP Las Vegas, Sainz: sfruttare le libere per prendere confidenza con la pista

L’appuntamento di Las Vegas, che si aprirà domani con le prime due sessioni di prove libere, rappresenterà un’autentica sfida per i piloti che dovranno trovare il feeling necessario con una pista cittadina dove non hanno mai corso. Carlos Sainz, discutendo con i giornalisti presenti in Nevada, ha analizzato proprio l’aspetto relativo alla confidenza e al giusto equilibrio che dovranno trovare tra tracciato e monoposto. Senza dimenticare le basse temperature (si correrà in notturna) che rappresenteranno un’incognita per quel che riguarda la gestione delle gomme.

Sainz arriva al Gran Premio di Las Vegas con il sesto posto conquistato nella gara di Interlagos. Una corsa, quella brasiliana, nella quale l’unica Ferrari a traguardo è stata proprio la SF-23 numero 55 dello spagnolo. Malgrado le difficoltà riscontrate a San Paolo, la squadra del Cavallino è riuscita a guadagnare qualche punticino sulla Mercedes nella lotta al secondo posto nel Mondiale costruttori: il ritardo dalla Stella, a due gare dalla conclusione della stagione, è di 20 punti.

“Oggi non faremo il track walk che avevamo previsto, visto che sta diluviando ma per il resto del weekend non dovrebbe più piovere – ha dichiarato Sainz – Però guarderò con molta attenzione i giri che la Safety Car farà, per cercare di capire un po’ di più della pista rispetto a quello che abbiamo già imparato al simulatore”.

Sainz, completando la propria disamina, ha aggiunto: “Sarà importante essere subito a posto con la macchina, perché entrare in sintonia con la pista è fondamentale quando si affronta per la prima volta un circuito cittadino. Bisogna girare il più possibile, arrivare a sfiorare i muretti e prendere confidenza con le frenate, che qui arrivano al termine di lunghi rettilinei e sono particolarmente insidiose. Domani ci aspetta una giornata intensa che dobbiamo sfruttare nella maniera migliore”.