F1 | GP Las Vegas, dal 2° posto in qualifica al 12° in partenza: Sainz atteso da una gara di rimonta

Le qualifiche di Las Vegas hanno visto assoluta protagonista la Ferrari che ha monopolizzato la scena in Nevada. La scuderia del Cavallino ha infatti conquistato la pole position con Charles Leclerc e il secondo tempo con Carlos Sainz, anche se lo spagnolo sarà costretto a scattare da metà griglia per la penalità subita ieri a causa dell’inconveniente avvenuto all’inizio della prima sessione di libere. Sainz che quest’anno a Singapore, proprio su una pista cittadina ha ottenuto una grande vittoria, non ha nascosto la delusione per la retrocessione in griglia ma al tempo stesso si è complimentato con la squadra per l’ottimo lavoro svolto nelle ultime ventiquattro ore.

“Il team ha fatto un lavoro eccezionale, abbiamo dominato le qualifiche insieme dopo una giornata difficile ieri – ha dichiarato Sainz al termine delle qualifiche – Siamo riusciti a mettere insieme la macchina, chiaramente mi sarebbe piaciuto essere primo però alla fine sarei partito undicesimo anziché dodicesimo. Abbiamo fatto il massimo, sono un po’ dispiaciuto per ieri: non voglio mentire, sono ancora di pessimo umore. Cerco di non mostralo, ma la situazione è questa”.

Sainz poi, focalizzandosi sulla giornata di domani, ha detto: “Cosa potrò fare partendo dalla dodicesima posizione? Dipenderà dalla partenza, dal graining che avremo sulle gomme e da quanto sarà semplice superare. Il passo c’è in questo weekend, mi piacerebbe poter lottare per la vittoria domani con Charles e Max ma purtroppo dovrò fare una gara di rimonta. Spero di poter tornare davanti per battagliare con loro, ma penso che sarà complicato”.