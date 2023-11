F1 | Red Bull, Verstappen 3° nelle qualifiche di Las Vegas

Terzo tempo per Max Verstappen nelle qualifiche di Las Vegas. Sulla neonata pista cittadina del Nevada il tre volte campione del mondo si è dovuto accontentare del piazzamento alle spalle delle due irraggiungibili Ferrari, almeno per quel che riguarda il giro secco, anche se l’alfiere della Red Bull scatterà dalla prima fila nella giornata di domani approfittando della penalità inflitta a carlos Sainz. Nonostante una qualifiche non certo semplice, l’olandese è focalizzato sulla gara dove sarà moltom importante la gestione gomme.

“Fa tanto freddo, la pista è scivolosa ed essendo un tracciato cittadino giri accanto alle barriere – ha dichiarato Verstappen al termine delle qualifiche – Non è sempre lineare, ma credo sia stata divertente. Credo che abbiamo sfruttato al massimo il potenziale, finora nel weekend ci è mancata la prestazione sul giro secco ed è stato abbastanza chiaro anche nelle qualifiche. Confido nella gara di domani, spero che possiamo gestire bene le gomme e che potremo recuperare posizioni”.

Verstappen, parlando della corsa in programma domani, ha aggiunto: “Ieri il passo gara non è sembrato male, i punti si assegnano in gara dunque sarà importante fare bene. C’è un lungo rettilineo che può darci possibilità di sorpassare”.