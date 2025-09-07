F1 | GP Italia, Norris: “Uno dei primi weekend in cui siamo stati un po’ troppo lenti”

Formula 1News F1

di Piero Ladisa7 Settembre, 2025
Secondo posto per Lando Norris nel Gran Premio d’Italia. L’inglese, eccezion fatta per le primissime tornate dove ha lottato con la Red Bull di Max Verstappen, non è mai stato in lotta per la vittoria concludendo la gara di Monza con la piazza d’onore.

Adattata la strategia di allungare lo stint con la gomma media, rientrando solamente ai box nel corso per montare le morbide, è stato protagonista di un pit stop lento (a causa del mancato fissaggio dell’anteriore sinistra, ndr) beneficiando però successivamente dell’ordine di squadra che lo ha riportato al secondo posto dopo il sorpasso subito dal compagno di squadra Oscar Piastri.

Un secondo posto che ha permesso a Norris di rosicchiare tre punti a Piastri, riducendo a 31 i punti di ritardo dall’australiano.

“Se Max mi ha chiuso la porta in partenza? Sì, un pochettino  – ha dichiarato Norris, intervistato al termine della gara – Ho cercato di tenere la macchina anche in frenata in curva 1 e ho cercato di restare lì, ma sapevo che sarebbe stata una bella lotta con Max e così è stata. Piacevole, però oggi non avevamo velocità e il ritmo di Max e della Red Bull. Gara complicata, uno dei primi weekend in cui siamo stati un po’ troppo lenti però è stato comunque divertente. È stata una bella gara”.

Parlando della sosta lunga: “Non lo so, sono rimasto lì per parecchio tempo però succede. Tutti possiamo commettere errori come team e oggi è toccato a loro”.

Sulla situazione iridata: “Oggi ho dato tutto quello che potevo, non potevo fare molto di più. Ho cercato di lottare contro Max e abbiamo fatta una bella gara. Lui ha prevalso, per cui ha meritato la vittoria: non c’è nulla da aggiungere. Il secondo posto è il miglior risultato possibile e devo continuare così”.

