F1 | GP Italia, Piastri: “Contento dei punti, accetto questo risultato”

Terzo posto per Oscar Piastri nel Gran Premio d’Italia. L’australiano, scattato dalla seconda fila dopo aver pagato dazio nella giornata di ieri dalla Red Bull del poleman Max Verstappen e dalla papaya gemella di Lando Norris, è transitato sotto la bandiera a scacchi nella stessa posizione dalla quale ha preso il via.

Quella di Piastri, eccezion fatta per il duello a inizio gara con la Ferrari di Charles Leclerc, è stata una gara solitaria che si è accesa nei giri finali quando dopo la sosta ha dovuto sottostare a un team order cedendo la seconda posizione al compagno di squadra Lando Norris condizionato da una sosta lenta.

Malgrado qualche punto perso su Norris, Piastri conserva un ottimo vantaggio sull’inglese sceso ora a 31 lunghezze.

“La partenza è stata difficile senza dubbio – ha dichiarato Piastri al termine della gara – Forse non sono stati i miei migliori primi due-tre giri, avevamo un buon passo rispetto a Charles e poi l’ho superato, da quel momento è stata una gara abbastanza tranquilla. Ho sofferto un po’ nella prima parte della gara, la macchina non era esattamente come mi piaceva ma una volta che le gomme hanno iniziato a degradarsi andavo meglio: questo non è mai un bel segno. Sono contento dei punti, accetto questo risultato”.

Parlando della strategia e della posizione ceduta a Norris: “Siamo andati così lunghi che la sfto sembrava una buona gomma da montare, siamo rimasti fuori nel caso ci fosse una Safety Car: però alla fine Max ha coperto la finestra per cui non aveva più senso restare ancora in pista. Per quel che è successo alla fine, va bene così”.

L’australiano, proseguendo con il proprio discorso, ha detto: “È stato un buon weekend, avrei preferito che le prestazioni fossero migliori però nel complesso abbiamo ancora tante cose da imparare. Sono comunque contento e cercheremo di essere più forti nel prossimo”.