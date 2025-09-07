Formula 1Ferrari

F1 GP Monza | Ferrari, Vasseur: “Un buon weekend se guardiamo le McLaren. Max ha fatto la differenza”

"Positivo avere le due macchine in zona punti, ci aiuta nello sviluppo e analisi del weekend", ha detto Fred

di Peppe Marino7 Settembre, 2025
Alla Ferrari non è riuscito lo stesso miracolo dell’anno scorso, e a Monza la squadra italiana si deve accontentare del quarto e sesto posto con Leclerc e Hamilton. La gara del 2024 andò in maniera totalmente diversa, qui le gomme sono durate praticamente fino alla bandiera a scacchi, e non c’era alcun margine per i piloti di potersi inventare qualcosa. All’inizio, il monegasco ha lottato con le McLaren, ma si è dovuto arrendere alla performance migliore delle MCL39. Bene, tutto sommato, Lewis, in rimonta dal decimo posto iniziale.

“In partenza si è vista una bella lotta – ha detto Fred Vasseur, team principal della Ferrari. In quella fase eravamo in battaglia con Piastri e stava andando bene, ma abbiamo consumato molto le gomme nei primi giri e questo ci ha fatto soffrire nella parte centrale. Poi il passo è tornato e siamo riusciti ad allungare lo stint, ma abbiamo comunque pagato il prezzo di quel duello iniziale”.

“La pista è migliorata tanto durante la gara: non c’era degrado e i tempi erano molto simili per tutti, con margini ridotti a pochi centesimi. Domani analizzeremo tutto il weekend dall’inizio per capire se avremmo potuto fare qualcosa di diverso, ma non credo che questo abbia cambiato l’esito della corsa. Confrontandoci con la McLaren, direi che questo è stato uno dei nostri migliori weekend, visto che abbiamo chiuso a soli cinque o sei secondi”.

“Max ha fatto la differenza, perché l’altra Red Bull era molto più indietro. Lewis ha rimontato bene: a Monza non è semplice sorpassare, con poca ala e un DRS meno efficace, ma lui ha fatto un ottimo lavoro fino al sesto posto, mostrando una buona partenza e un passo solido. È positivo avere entrambe le macchine in zona punti, ci aiuta nello sviluppo e nell’analisi del weekend. Infine, l’entusiasmo di Monza è stato straordinario: bisogna viverlo dal vivo per comprenderlo davvero”.

