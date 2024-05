F1 | GP Imola, Bonaccini tranquillizza i tifosi: “Resterà in calendario”

F1 GP Imola – Nella conferenza stampa di presentazione del prossimo Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, settima prova del mondiale 2024 di Formula 1, Stefano Bonaccini ha tranquillizzato i tifosi sulla conferma in calendario del “Santerno”, precisando come l’Emilia Romagna stia facendo il massimo per garantire un futuro ad uno degli appuntamenti più storici e ricchi di fascino dell’interno campionato.

Il governatore della Regione, intervistato dalla stampa locale e internazionale, non ha avuto tentennamenti in merito, precisando come il GP in programma questo fine settimana sia un fiore all’occhiello che l’Emilia Romagna intende salvaguardare per il medio e lungo periodo.

Il contratto attuale di Imola con Liberty Media, ricordiamo, scadrà il prossimo anno, ma non è escluso che la deadline possa slittare al 2026 in modo da recuperare l’edizione andata persa lo scorso anno a causa dell’alluvione.

Bonaccini tranquillizza i tifosi sul GP Imola

“Era impossibile portare eventi in Emilia Romagna come il GP di Imola, la Coppa Davis a Bologna e la partenza del Tour de France da Cesenatico. Eppure, eccoci qui. Stiamo dimostrando tante cose con i fatti e potete stare tranquilli che il Gran Premio di Imola rimarrà in calendario. E’ un nostro fiore all’occhiello che puntiamo a mantenere”.