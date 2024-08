Monza, riapre il “Tempio della Velocità” dopo i lavori alla pista

Formula 1 GP Italia Monza – Oggi, il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha visitato l’Autodromo Nazionale Monza che ha recentemente riaperto dopo mesi di ammodernamento. Durante il sopralluogo è stato accompagnato dal Presidente di ACI, Angelo Sticchi Damiani, dal Sindaco di Monza, Paolo Pilotto, e dal Presidente del Parco Regionale Valle del Lambro, Marco Ciceri.

Durante la visita, il Vice Presidente ha potuto ammirare il nuovo sottopasso realizzato dopo l’ingresso di Vedano, il rifacimento di quello di Biassono-Santa Maria alle Selve e dei due situati lungo il rettilineo opposto. La giornata si è conclusa con un giro di pista e una foto simbolica sulla linea del traguardo, a simboleggiare il successo dei lavori completati. L’Autodromo Nazionale Monza si prepara ora per il Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2024, in programma da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre.

Angelo Sticchi Damiani, Presidente di ACI

“Sono orgoglioso di aver presentato al Ministro Salvini, che è sempre al nostro fianco un Autodromo più moderno. I lavori sul tracciato ci garantiscono, oltre a migliori prestazioni, anche una lunga durata del manto d’asfalto. Ci hanno fatto piacere i giudizi positivi espressi dai piloti che abbiamo casualmente incontrato con il ministro nella nostra passeggiata in corsia box. E poi il rifacimento dei sottopassi con la messa in sicurezza dei pedoni e la realizzazione di uno completamente nuovo che aiuterà l’afflusso e deflusso degli appassionati. Noi vogliamo che questo Autodromo sia al passo coi tempi, sia moderno, e che non viva una sola settimana all’anno, utilizzando enormi spazi e volumi che abbiamo già e che vanno ripensati”.

Paolo Pilotto, Sindaco di Monza

“Il rinnovamento dell’asfalto del circuito e delle tecnologie connesse e gli interventi sui sottopassi, aree chiave nei momenti di grande afflusso e deflusso nei giorni del Gran Premio d’Italia, sono lavori che apportano migliorie rilevanti in ambito di ammodernamento tecnologico e di capacità d’accoglienza del pubblico durante gli eventi, nel rispetto del contesto unico, quello del Parco Reale, in cui si inserisce l’Autodromo”.