F1 | Hamilton: “Mi piacerebbe che Vettel tornasse”

Lewis Hamilton sarebbe favorevole al ritorno in Formula 1 di Sebastian Vettel. La Mercedes, che perderà a fine stagione il sette volte campione del mondo che si trasferirà in Ferrari dal 2025 dove formerà una super line up con Charles Leclerc, è in cerca del nuovo compagno di squadra da affiancare a George Russell e tra i candidati è spuntato anche il nome di Sebastian Vettel che in Formula 1 ha appeso il casco al chiodo a fine 2022.

Il tedesco recentemente è tornato alla guida di una vettura, la Porsche Hypercar che partecipa al campionato WEC, per i test di Aragon. Vettel, discutendo di Mercedes e di Lewis Hamilton, ha ammesso di aver avuto dei colloqui con Toto Wolff ma di averlo fatto in maniera sommaria senza scendere nei particolari di determinati argomenti.

“Mi piacerebbe che Seb tornasse – ha riferito Hamilton, citato da Formula1.com – Penso che sarebbe un’opzione fantastica per la squadra, avere un pilota pluricampione del mondo qualcuno che abbia valori straordinari per continuare a portare avanti questa squadra. Penso che l’unica cosa che mi interessa davvero è che la squadra prenda qualcuno con integrità e valori in linea con il team stesso. Qualcuno dotato di passione e in grado di lavorare con tutte queste grandi persone che le faccia progredire”.