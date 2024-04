F1 | Sauber, delusione per Bottas: “Avremmo potuto fare molto di più”

Suzuka – Valtteri Bottas conclude il Gran Premio del Giappone in quattordicesima posizione. Il finlandese – e la Kick Sauber – non sono ancora riusciti a conquistare i primi punti stagionali. Risolto il problema ai pit-stop, il team elvetico, nonostante gli aggiornamenti, non è riuscita a dare delle chance a Bottas, che si è ritrovato bloccato nel traffico dopo il secondo pit-stop.

Bottas: “Sono deluso, avremmo potuto conquistare dei punti a Suzuka”

“Il nostro passo sembrava davvero buono, c’è stato qualcosa di buono in questa gara: avrebbe potuto permetterci un risultato migliore, e ciò confermerebbe i passi in avanti fatti grazie agli aggiornamenti. Sfortunatamente, il traffico alla seconda sosta ha compromesso ogni chance: ci siamo fermati insieme ad altre vetture, il pit-stop non è stato perfetto e, una volta tornato in pista, mi sono ritrovato bloccato negli scarichi di Kevin Magnussen. Sono deluso, avremmo potuto fare molto di più oggi e conquistare i primi punti della stagione. Il passo, comunque, era promettente e dire che abbiamo decisamente fatto dei progressi. Spero che le cose vadano meglio a Shangai: la priorità resta l’esecuzione della gara nell’insieme, ma anche i punti sono fondamentali. Sono felice di poter tornare in Cina dopo così tanto tempo, sarà una grande festa per Zhou: speriamo di poter lottare e conquistare punti”.

Zhou: “Non è l’inizio di stagione che speravo”

Continuano le difficoltà per Zhou: dopo i problemi nelle FP3 e la ventesima posizione in qualifica, il cinese è stato costretto al ritiro per un problema al cambio.

“E’ stato un weekend difficile per me, ci sono stati diversi piccoli problemi durante il weekend, dalle FP3 che hanno compromesso la mia qualifica, fino al ritiro in una gara dove avevo il ritmo per guadagnare posizione. La partenza è stata buona, nei primi giri abbiamo notato dei problemi tecnici e mi è stato detto di ritirare la vettura. Non è l’inizio di stagione che speravo, continueremo a lavorare, sappiamo dove possiamo migliorarci: tutto sommato il passo sembra buono, ora mi concentro sulla preparazione del mio primo Gran Premio di casa. Investigheremo su quanto accaduto e lavoreremo per tornare a lottare per i punti, sia nella Sprint Race sia nella gara in Cina“.