F1 | GP Canada: Qualifiche difficili per le Alpine

Sarà una gara in salita per il team Alpine nel Gran Premio del Canada con Pierre Gasly ed Esteban Ocon che scatteranno dalla quindicesima e diciottesima casella della griglia di partenza. Tuttavia, il fatto che a Montreal si prevede maltempo, potrebbe aprire nuovi scenari per la gara che partirà alle 20:00.

Pierre Gasly: “I miei giri in Q1 e Q2 sono stati decenti quindi sono rimasto un po’ sorpreso di essermi qualificato quindicesimo. La realtà è che questo era semplicemente ciò che potevamo estrarre dall’auto. Ovviamente, è difficile essere soddisfatti di questo risultato. Sappiamo a che punto siamo in termini di prestazioni e quali sono le aree in cui la macchina è carente, quindi per il momento dovremo abbassare la testa ed essere pazienti. Il team sta lavorando duramente dietro le quinte per migliorare il pacchetto complessivo. Fino ad allora dobbiamo massimizzare il possibile dall’assetto attuale. Non sarà una gara facile per noi. Spero nella pioggia e in qualche opportunità che ci permetta di avvicinarci alla Top 10 e lottare per i punti, visto quanto è vicino il centro gruppo”

Esteban Ocon: “E’ stata una sessione molto combattuta e non abbiamo fatto abbastanza per entrare in Q2 nelle qualifiche. Sfortunatamente, ho perso un decimo nelle curve 6 e 7 con un altro pilota davanti abbastanza vicino, e anche l’inizio del mio giro è stato compromesso dalla raccolta di sporco dopo essere uscito dalla traiettoria durante il mio giro di preparazione. Cercheremo di fare il meglio che possiamo e speriamo che sia una gara pulita, in cui possiamo ottimizzare la strategia e avvicinarci alla zona punti. Sarà dura ma faremo del nostro meglio”