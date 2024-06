F1 | GP Canada, Libere 3: Hamilton precede Verstappen

Le aspettative ci sono tutte per delle qualifiche avvincenti e combattute. Infatti, il terzo turno di prove libere del Gran Premio del Canada, ha evidenziato molti spunti interessanti. A chiudere la sessione davanti a tutti è stato il sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton che ha registrato il suo miglior tempo in 1:12.549. Il pilota della Mercedes ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen, la monoposto di Milton Keynes tuttavia è apparsa poco brillante nel passo gara. In terza posizione, si è classificata l’altra Mercedes di George Russell.

Proseguendo con la classifica, quarta piazza per l’idolo di casa, Lance Stroll su Aston Martin, davanti alla McLaren di Oscar Piastri. Daniel Ricciardo su Racing Bulls è sesto, davanti alla McLaren di Lando Norris e all’Aston Martin di Fernando Alonso.

Chiudono la TOP 10, la Red Bull di Sergio Perez e la Ferrari di Charles Leclerc che nel team radio è apparso molto deluso: “Siamo molto lenti”.

Appuntamento alle 22:00 con le qualifiche del Gran Premio del Canada.