DIRETTA F1 | GP Canada 2024: LIVE Qualifiche [COMMENTO E FOTO]

Diretta Qualifiche GP Canada 2024 – Amici di Motorionline, ci siamo! E’ tutto pronto per la diretta delle qualifiche del Gran Premio del Canada! Seguiteci a partire dalle 22:00 per seguire con noi il live delle tre sessioni che determineranno la griglia di partenza del Gran Premio del Canada che scatterà domani sera alle 20:00. Nel terzo turno di libere disputato qualche ora fa, abbiamo visto una Mercedes molto competitiva con Lewis Hamilton davanti a tutti, seguito da Max Verstappen. Una Red Bull che però non ha brillato nelle libere, così come le Ferrari con Charles Leclerc che è apparso piuttosto deluso a fine turno.

Ma ora è tempo di far parlare la pista! Seguiteci perché sarà una qualifica dove nulla è scontato!

DIRETTA QUALIFICHE GP CANADA DALLE 22:00

