F1 | Verstappen: “Abbiamo gli stessi problemi di Monaco”

Con un colpo da campione quale è, Max Verstappen è riuscito a piazzare la sua Red Bull in prima fila nel Gran Premio del Canada, girando al millesimo con il pole man George Russell. L’olandese ha messo quindi una pezza a un weekend che fino a questo momento ci ha detto come la squadra austriaca sia in grossa difficoltà con la monoposto, e lo stesso tre volte iridato ha ribadito come il team debba stare lontano dai guai. Sul passo gara non vi è certezza, così come sulle condizioni meteo che i piloti troveranno in gara.

“Abbiamo tratto il massimo da queste qualifiche – ha ammesso Max. E’ stato un weekend confuso e pasticciato: sono contento del secondo posto in linea generale, ma non lo sono per certi versi perché vorrei arrivare sempre primo e avere una macchina veloce e via dicendo, ma come detto è stato un fine settimana pasticcione, dobbiamo renderci la vita meno complicata. Le difficoltà sono le stesse di Monaco, ma qui la pista è più veloce. Risolvere il problema quest’anno è difficile, non si può fare in un paio di settimane. Chi temo? Penso che saremo molto vicini e se guardiamo tutto il weekend la Mercedes è stata la più competitiva, poi però ci sarà anche l’incognita meteo e gomme, quindi vedremo come andrà”.