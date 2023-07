F1 | GP Belgio, Sprint: Verstappen “doma” Piastri e Gasly sotto la pioggia

F1 GP Belgio risultati Sprint – Ancora pioggia, ancora Max Verstappen a giocare il ruolo di protagonista nella Sprint del Gran Premio del Belgio, 13° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

L’olandese, partito dalla pole position, ha perso la posizione dopo un giro a causa del passaggio dalle mescole full-wet alle intermedie, ma ha ripreso la piazza su Oscar Piastri (2°) dopo poche tornate, ottenendo altri punti fondamentali nella rincorsa al terzo scettro iridato.

Da notare che le condizioni della corsa si sono rivelate proibitive fin dai primi minuti, visto che la pioggia – scesa copiosa per tutto il pomeriggio su Spa – ha ridotto al minimo la visibilità sulla pista. Una condizione che ha portato il Direttore di Gara, Niels Wittich, a posticipare la partenza per circa mezz’ora.

Seconda piazza appunto per Piastri, ormai gradita conferma nelle zone di vertice della graduatoria insieme alla McLaren, seguito da un superbo Pierre Gasly, bravo a scavalcare diversi colleghi nella fase di passaggio da full-wet a intermedie (la posizione del garage, in coda ai box, ha aiutato il francese a non finire nel traffico e quindi a scalare diverse posizioni).

Quarta piazza per Carlos Sainz, seguito da Charles Leclerc, Lando Norris e Lewis Hamilton, penalizzato di cinque secondi per un contatto con Sergio Perez che ha costretto quest’ultimo al ritiro (un buco nella pancia destra della sua RB19 non gli ha permesso di arrivare fino alla bandiera a scacchi). Completano la graduatoria della top otto, ovvero le posizioni in grado di assegnare dei punti, George Russell. Appuntamento alle 15.00 di domani, in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, per lo start della gara vera e propria sul tracciato di Spa-Francorchamps.